Библиотека–Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева проводит для школьников «часы здоровья»

22:37, 10 июня 2019, ПАИ

С 10 по 14 июня в Библиотеке – Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева для учащихся школьных лагерей проходит час здоровья «Чтобы не случилось беды». Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией.

Здоровье человека – это главная ценность в жизни, и его нужно беречь смолоду, поэтому данное мероприятие посвящено таким актуальным для нашего времени проблемам, как наркомания, курение и другим вредным привычкам, мешающим вести полноценный здоровый образ жизни.

Упражнение «Марионетки» помогает ребятам разобраться в значении термина «зависимость», также участникам демонстрируют мультфильм о вреде курения и проводят игру «Перевертыши», с помощью которой дети узнают, какие последствия ожидают тех, кто курит сигареты.

Также школьники узнают о вреде наркотиков и их воздействии на организм человека, а во время творческого задания попробуют разработать эмблемы, посвященные теме «Мы против наркотиков».

Кроме того, в рамках мероприятия учащиеся выполняют несколько упражнений и участвуют в играх, направленных на профилактику нарушения зрения и приобретение хорошей осанки.