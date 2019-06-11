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Экономика

Из-за жары эксперты прогнозируют падение спроса на спиртное

В жаркое время годы эксперты прогнозируют падение спроса на спиртное и горячие напитки, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник, знакомый со сферой продаж. Впоследствии это может серьезно отразиться на годовой выручке.

При этом продажи мороженого и прохладительных напитков в России в мае-июне выросли в 1,5 раза. По словам аналитиков, жара в этом году пришла раньше, чем в 2018 году, что и повлияло на покупки мороженого, напитков, головных уборов и кондиционеров.

Ранний приход лета также повлиял на ресторанный рынок. Эксперты отмечают, что веранды заведений уже переполнены. Большим спросом у посетителей пользуются холодные напитки и окрошка.

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