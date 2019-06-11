0
12:01
Начался ПАИ-live по состоянию воды у псковских пляжей
11:17
«Много шпаргалок и мобильных телефонов»: Рособрнадзор рассказал о сдаче ЕГЭ
10:11
Главный санитарный врач Псковской области станет гостем ПАИ-live
23:44
Перспективы развития Псковской области губернатор обсудил в Москве
21:59
Новую схему мошенничества обнаружили в онлайн-календарях
20:28
В ПсковГУ вручили сертификаты иностранным слушателям
19:43
Программа 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове: Когда, где и на каких площадках пройдет
Еще новости
Общество

Одноразовые пластиковые пакеты предлагает запретить Роспотребнадзор

Роспотребнадзор предлагает законодательно закрепить постепенное сокращение, вплоть до полного запрета, производство одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли. Об этом говорится в перечне предложений ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Также ведомство отмечает необходимость установления обязательных норм многократности использования отдельных видов тары и упаковки, а также переработки отходов упаковочных материалов для их повторного возвращения в производство.

В перечне предложений есть также пункт о стимулировании производства и использования многоразовой упаковки, а также полимерных материалов, способных саморазрушаться на составные элементы при определенных условиях. Например, в компосте, под воздействием ультрафиолетовых лучей или температуры. Предлагается также предусмотреть меры по стимулированию вовлечения тары и упаковки во вторичный оборот.

Если предложения ведомства будут приняты, то в России появится обязательная сертификация знака «биоразлагаемая упаковка» или «экологически безопасная утилизация».

Роспотребнадзор также предлагает проработать изменения в законодательстве, направленные на запрет уничтожения пригодных к употреблению продуктов и законодательно определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов в качестве источников биоэнергетики.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался ПАИ-live по состоянию воды у псковских пляжей
11 июня 2019
Начался ПАИ-live по состоянию воды у псковских пляжей
«Много шпаргалок и мобильных телефонов»: Рособрнадзор рассказал о сдаче ЕГЭ
11 июня 2019
«Много шпаргалок и мобильных телефонов»: Рособрнадзор рассказал о сдаче ЕГЭ
Главный санитарный врач Псковской области станет гостем ПАИ-live
11 июня 2019
Главный санитарный врач Псковской области станет гостем ПАИ-live
Перспективы развития Псковской области губернатор обсудил в Москве
10 июня 2019
Перспективы развития Псковской области губернатор обсудил в Москве
Новую схему мошенничества обнаружили в онлайн-календарях
10 июня 2019
Новую схему мошенничества обнаружили в онлайн-календарях
В ПсковГУ вручили сертификаты иностранным слушателям
10 июня 2019
В ПсковГУ вручили сертификаты иностранным слушателям
Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Пскова в Ригу и Таллин
10 июня 2019
Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Пскова в Ригу и Таллин
Около тысячи гостей перевезли автобусы «Псковпассажиравтотранса» на праздник в Михайловское
10 июня 2019
Около тысячи гостей перевезли автобусы «Псковпассажиравтотранса» на праздник в Михайловское 1

Идет загрузка...