Одноразовые пластиковые пакеты предлагает запретить Роспотребнадзор

10:08, 11 июня 2019, ПАИ

Роспотребнадзор предлагает законодательно закрепить постепенное сокращение, вплоть до полного запрета, производство одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли. Об этом говорится в перечне предложений ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Также ведомство отмечает необходимость установления обязательных норм многократности использования отдельных видов тары и упаковки, а также переработки отходов упаковочных материалов для их повторного возвращения в производство.

В перечне предложений есть также пункт о стимулировании производства и использования многоразовой упаковки, а также полимерных материалов, способных саморазрушаться на составные элементы при определенных условиях. Например, в компосте, под воздействием ультрафиолетовых лучей или температуры. Предлагается также предусмотреть меры по стимулированию вовлечения тары и упаковки во вторичный оборот.

Если предложения ведомства будут приняты, то в России появится обязательная сертификация знака «биоразлагаемая упаковка» или «экологически безопасная утилизация».

Роспотребнадзор также предлагает проработать изменения в законодательстве, направленные на запрет уничтожения пригодных к употреблению продуктов и законодательно определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов в качестве источников биоэнергетики.