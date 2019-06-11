«Много шпаргалок и мобильных телефонов»: Рособрнадзор рассказал о сдаче ЕГЭ

11:17, 11 июня 2019, ПАИ

В России продолжается период сдачи единых государственных экзаменов. На данный момент сданы ЕГЭ по 13 учебным предметам. Детали о проведении данных выпускных испытаний озвучили представители Рособрнадзора 11 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Всего в период сдачи ЕГЭ в российских школах работают 8500 общественных наблюдателей.

На сегодняшний день с экзаменов удалены 223 человека за пронесенные мобильные телефоны, 219 — за шпаргалки. «В некоторых регионах просто места не хватает чтобы выкидывать шпаргалки», - заявил представитель ведомства.

Кроме того, в этом году выявлены 14 школьников, которые размещали варианты тестов в интернете.

До 4 июля все регионы должны озвучить результаты ЕГЭ, чтобы выпускники успели подать документы о поступлении в вузы.