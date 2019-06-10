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Культура

Эскиз спектакля «Нави Волырк – капитанский сын» представят в Псковском драмтеатре

23 июня в 18:00 на Малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина в рамках режиссерской лаборатории «Театр про писателей» зрители увидят эскиз спектакля «Нави Волырк – капитанский сын». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Эта пьеса еще не ставилась в театрах России, но имя драматурга Олега Михайлова псковским зрителям знакомо, отметили в театре. На Пушкинском театральном фестивале псковичи видели спектакль по его произведению «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века» в исполнении артистов из Нижнего Новгорода.

Эскиз спектакля «Нави Волырк – капитанский сын» на псковской сцене ставит Елена Павлова (Петербург), молодой режиссер, ее спектакль «Снегурочка» – стал номинантом Национальной театральной премии РФ «Золотая маска».

В ролях: заслуженный артист России Сергей Попков, Илона Гончар, Нина Семенова.

Для зрителей 12+.

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