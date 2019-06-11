Правила выезда детей за границу изменятся с 12 июня

14:06, 11 июня 2019, ПАИ

С 12 июня в России изменятся правила выезда детей за рубеж, сообщили Псковскому агентству информации в Федеральной службе безопасности РФ. До этого заявление о несогласии родителя на выезд ребенка за рубеж следовало направлять в погранслужбу, с 12 июня — в подразделения по вопросам миграции в территориальные органы МВД.

Если родитель является гражданином другой страны, ему необходимо будет обратиться в дипломатические представительства или консульские учреждения Российской Федерации по месту постоянного проживания заявителя за пределами России.

Дело в том, что когда дети и подростки путешествуют за границу хотя бы с одним родителем, согласие второго родителя не требуется. Когда несовершеннолетний едет в путешествие один, то его не выпустят за пределы России, если один из родителей не согласен.