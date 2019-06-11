В Гдовском районе мужчина зарезал собутыльника

14:12, 11 июня 2019, ПАИ

Ночью 11 июня в посёлке Смуравьево-2 Гдовского района в квартире одной из пятиэтажек местный житель зарезал собутыльника. Об этом Псковскому агентству информации сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, нападавший - мужчина 40 лет. Его оппонент по спору - 35-летний местный житель, недавно вышедший из мест лишения свободы. Причиной для поножовщины стал конфликт на фоне алкогльного опьянения участников застолья.

Сейчас со злоумышленником работают следователи, восстанавливают картину случившегося.