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Происшествия

В Псковской области сбивший пешехода водитель скрылся с места ДТП

В Стругокрасненском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 40-летний пешеход, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП зафиксировано 10 июня в 12:00 на 14-ом километре автомобильной дороги Струги Красные-Ляды в деревне Сковородка. По данным дорожных полицейских, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле наехал на пешехода, а после этого скрылся. В результате ДТП пешеход получил незначительные травмы, однако госпитализирован не был.

Кроме того, в этот же день в Стругокрасненском районе произошло ещё одно ДТП на 221-ом километре трассы Санкт-Петербург-Псков-Невель. Там 36-летний водитель Skoda Yeti наехал на железобетонные блоки. В результате аварии мужчина получил незначительные травмы.

Всего за 10 июня в Псковской области произошли два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы.

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