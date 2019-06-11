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Губернатор: Псковская область сделает все возможное, чтобы попасть в комплексную программу развития села

Псковская область сделает все возможное, чтобы попасть в комплексную государственную программу развития сельских территорий, утвержденную Правительством РФ в начале июня. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников журналистам по итогам визита в регион заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева 11 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что вице-премьер и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев пообещали оказать всяческую поддержку. Губернатор заметил, что основная часть проблем региона отражена в национальных проектах, но не все. «Регион во многом аграрный, поэтому для нас эта программа принципиальна», - пояснил он. Михаил Ведерников добавил, что с правительством достигнута договоренность и о поддержке отдельной программы социально-экономического развития Псковской области.

Алексей Гордеев подчеркнул, что хотелось бы сделать акцент на производстве молока. Также, по его словам, в Псковской области есть резервы по восстановлению производства льна, в этой сфере напрашивается интеграция с Белоруссией. Вице-премьер подчеркнул, что в комплексном развитии сельских территорий важна инициатива муниципалитетов. Кроме того, он уверен, что программа должна, в первую очередь, коснуться регионов центральной части России, а не Черноземья. Алексей Гордеев уточнил, что активное участие в формировании программы должен принять и аграрный бизнес. «Мы надеемся, это будет всенародная программа с участием каждого жителя села», - заявил он.

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