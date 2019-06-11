В Псковской области мужчина затащил незнакомку в подвал и попытался изнасиловать

21:04, 11 июня 2019, ПАИ

В Псковской области следователи разбираются в деталях нападения на женщину. Произошло все в Великих Луках, это город на юге региона. Житель Куньинского района пытался изнасиловать местную жительницу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного Управления Следственного Комитета РФ по Псковской области.

Драма разыгралась 8 июня. Около полуночи 28-летний мужчина напала на женщину. Вначале ударил ее несколько раз по голове, толкнул вниз по лестнице в подвал многоквартирного дома. Позже он попытался изнасиловать несчастную.

Женщина стала вырываться и кричать. Жители услышали ее призывы о помощи и спугнули нападавшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 стать 131 УК РФ.