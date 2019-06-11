Двух вандалов задержали за надписи на стене здания в Пскове

21:25, 11 июня 2019, ПАИ

В Пскове сотрудники полиции задержали двух вандалов, которые разукрасили стену дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе несения службы сотрудники патрульно-постовой службы заметили, как молодой человек и девушка наносили граффити на стену дома на улице Стахановской. Помимо того, что граждане занимались вандализмом, так они ещё распивали спиртное в общественном месте. Нарушители были задержаны и доставлены в отдел полиции №2.

Стражи порядка отмечают, что в последнее время в Пскове имеют место случаи нанесения на здания надписей и рисунков с рекламой наркотиков, однако иногда молодые люди просто хулиганят.