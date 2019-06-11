«Мы ждем перемен»: Псковская область подводит итоги визита вице-премьера Алексея Гордеева

22:57, 11 июня 2019, ПАИ

11 июня в Пскове с однодневным рабочим визитом побывал первый заместитель главы правительства РФ Алексей Гордеев. Журналисты знали о программе заранее, но, казалось, не ждали ничего сверхъестественного — встреча с аграриями, совещание в монастыре. Обыватели полагали, что все останется на уровне разговоров. Однако уже первые новости на лентах информационных агентств удивили и приятно порадовали.

К примеру, достигнуты договоренности об участии Псковской области в государственной программе развития сельских территорий. Ее буквально недавно, в начале июня, подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Получается, что регион будет если не первым, то уж в тройке первопроходцев в рамках данной программы.

«Федеральный центр при поддержке региона должен поддерживать инициативы муниципального уровня. Это будет всенародная государственная программа с участием каждого жителя села. Также к этой работе должны подключиться и представители аграрного сектора», - пояснил Алексей Гордеев.

«Мы сделаем все возможное, чтобы максимально полно и активно войти в программу», — заявил глава региона Михаил Ведерников.

А спустя пару часов появилось еще одна значимая новость — Минкульт обновит проектно-сметную документацию на проведение работ по укреплению береговой линии у стен Мирожского и Снетогорского монастырей.

Алексей Гордеев вместе с Михаилом Ведерниковым прошлись по территории одной из обителей, глава региона на правах принимающей стороны показал уникальные памятники и обратил внимание вице-премьера на обрушение скальной породы. Река Великая подмывает берега, на которых стоят монастыри. Если не принять меры сейчас, то наши потомки не увидят псковские памятники.

Алексей Гордеев по итогам совещания, прошедшего в Снетогорском монастыре, сообщил о необходимости обновить документы по предполагаемым проектам укрепления. Минкульт должен будет «в месячный срок представить в правительство РФ соответствующее предложение - как будет вестись слаженная работа с другими министерствами: строительства и министерства природных ресурсов».

Наряду с этими новостями не стоит обходить вниманием и ряд предложений псковских аграриев, которые в скором будущем могут стать поправками в федеральном законодательстве по вопросам переработки сельзозпродукции. Детали обсуждались 11 июня во время встречи с вице-премьером на одном из старейших молокоперерабатывающих предприятий области.