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Общество

Возможность включения Псковской области в федеральные программы обсудили региональные власти с замглавой Минстроя

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов и председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов обсудили с замглавой Мистроя Юрием Гордеевым возможность включения Псковской области в федеральные программы, которые курирует министерство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Обсуждение данного вопроса проходило 11 июня в администрации региона в рамках визита заместителя министра строительства и ЖКХ России в Псковскую область.

Региональные власти рассчитывают, что по линии фонда ЖКХ Псковская область сможет дополнительно привлечь 1 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Кроме того, псковские власти планируют к 2024 году возвести 1,8 млн квадратных метров нового жилья. В частности, в рамках национального проекта в регионе построят 8 детских садов, 5 школ, многофункциональный и медицинский центр. 

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