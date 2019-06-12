Власти Пскова пожелали горожанам успехов на благо России

11:44, 12 июня 2019, ПАИ

И. п. главы Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков пожелали горожанам крепкого здоровья, благополучия и успехов на благо России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Градоначальники от имени депутатов Псковской городской Думы и администрации города поздравили горожан с государственным праздником – Днем России, который отмечается 12 июня.

«Этот праздник обращает нас к многовековой истории российской государственности, богатейшему духовному и культурному наследию нашего народа, к ценностям патриотизма, свободы, справедливости», - отмечается в поздравительном адресе.

Власти Пскова гордятся многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием о Отечества и земляками, которые создают сегодняшнюю историю России и трудятся, внося свой вклад в развитие страны и Пскова.