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Общество

Власти Пскова пожелали горожанам успехов на благо России

И. п. главы Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков пожелали горожанам крепкого здоровья, благополучия и успехов на благо России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Градоначальники от имени депутатов Псковской городской Думы и администрации города поздравили горожан с государственным праздником – Днем России, который отмечается 12 июня.

«Этот праздник обращает нас к многовековой истории российской государственности, богатейшему духовному и культурному наследию нашего народа, к ценностям патриотизма, свободы, справедливости», - отмечается в поздравительном адресе.

Власти Пскова гордятся многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием о Отечества и земляками, которые создают сегодняшнюю историю России и трудятся, внося свой вклад в развитие страны и Пскова.

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