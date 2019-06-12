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Общество

Дефекты покрытия устранят на мосту через Ловать и путепроводе на трассе Р-23 в Псковской области

Планово-предупредительные работы будут проведены на мосту через реку Ловать на км 468+460 автомобильной дороги М-9 «Балтия» и путепроводе через железную дорогу Москва - Псков на км 285+367 автомобильной дороги Р-23 в Псковской области. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 16 млн 124 тыс. 320 рублей. Источник финансирования - федеральный бюджет Российской Федерации. Заказчик - ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Подрядчик восстановит транспортно-эксплуатационное состояние искусственных сооружений для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, государственного имущества, охраны окружающей среды. Основной задачей планово-предупредительных работ является устранение дефектов на ранней стадии износа элементов. Работы должны быть завершены до 15 октября 2019 года.

Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 5 июля.

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