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Общество

Назначен новый руководитель УМВД России по Псковской области

Назначен новый руководитель УМВД России по Псковской области. Им стал генерал-майор Алексей Овсянников, ранее занимавший пост первого заместителя начальника ГУ МВД по Пермскому краю — начальника полиции. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.

Информацию Псковскому агентству информации подтвердил источник в псковском УМВД.

В мае ПАИ стало известно, что кандидатура Алексея Овсянникова рассматривается на должность начальника УМВД России по Псковской области.  

С апреля 2016 года региональным ведомством руководил генерал-майор Юрий Инстранкин, в мае 2019 года он покинул этот пост в связи с переводом в Москву.  

Алексей Овсянников родился в 1970 году в Иркутской области. В 1992 году он окончил Красноярскую специальную среднюю школу милиции МВД России, затем Сибирский юридический институт МВД.

Службу в органах внутренних дел начал в 1989 году в должности милиционера роты ППС Октябрьского РОВД города Красноярска. С 2012 по 2013 годы занимал должность заместителя начальника управления Уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю. С марта 2013 года занимал должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) Главного управления МВД России по Красноярскому краю.

С 6 апреля 2015 года по 2019 год занимал должность заместителя начальника ГУ МВД России по Пермскому краю – начальника полиции.

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