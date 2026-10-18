Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

87-летие отметила бывшая узница концлагерей Евгения Лекомцева из Струг Красных

Жительница Струг Красных Евгения Фёдоровна Лекомцева, бывшая несовершеннолетняя узница концлагерей, отметила свой 87-й день рождения сегодня, 18 октября, пишет газета «Струги».

  • В Стругах Красных поздравили с 87-летием бывшую несовершеннолетнюю узницу концлагерей
    Фото: газета «Струги»
  • В Стругах Красных поздравили с 87-летием бывшую несовершеннолетнюю узницу концлагерей
    Фото: газета «Струги»
  • В Стругах Красных поздравили с 87-летием бывшую несовершеннолетнюю узницу концлагерей
    Фото: газета «Струги»

«Большая непростая жизнь у этой скромной женщины. Много чего ей пришлось пережить, но она не озлобилась, осталась доброй и душевной. С радостью принимала гостей», – подчеркнули в газете.

Поздравить именинницу приехала заместитель главы администрации округа Наталья Стрижак. Она вручила Евгении Фёдоровне поздравительную телеграмму президента России Владимира Путина, цветы и подарки от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы округа Александра Волкова. Также её поздравили председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева и председатель первичной ветеранской организации работников почты и связи Галина Спиридонова.

Евгения Лекомцева родилась в деревне Ольгино, затем семья переехала в Струги Красные. Отец работал на железной дороге, мать была домохозяйкой: в семье росло семеро детей. Старший брат после Рязанского военного училища ушёл на фронт и прошёл всю войну.

«Отца, маму и детей младших фашисты угнали в Германию. Они попали в город Гамбург. Всех, кто мог работать, сразу угнали, а маленьких детей, в числе которых была и наша героиня, отправили в концлагерь», – отметили в газете.

После освобождения семья вернулась в Струги, где их дом был сожжён. Жили в сарае, затем в землянке.

«Папа очень болел. Он вернулся из Германии больным стариком, хотя ему не было и 50 лет. Кушать тоже было нечего. Но мы успели спрятать швейную машинку перед отъездом в Германию. В итоге папа и моя сестра поехали в Эстонию, чтобы её там продать. Но отец был совсем плох, он там и умер. Сестру приютила санитарочка. Потом за ней ездила старшая сестра. Вот так и жили. Бедно и голодно», – вспоминала Евгения Лекомцева.

Евгения Фёдоровна окончила 10 классов, работала на фабрике, затем 30 лет — телефонисткой на телефонной станции. Она является ветераном труда, имеет награды. Несмотря на солидный возраст, женщина сама справляется с домашним хозяйством, сажает огород, её навещают сын и внук.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

18 октября 2026

Актёр Псковского театра драмы организует творческую встречу
18 октября 2026

В Великих Луках горожан пригласили на осеннюю уборку
18 октября 2026

Пушкинский заповедник закроется 19 октября
18 октября 2026

Псковичи разглядели в телескоп Сатурн и туманность Ведьмина Метла
18 октября 2026

До +12 градусов прогнозируют в Псковской области 19 октября
18 октября 2026

Станислав Стармолотов: Труд дорожников – вклад в безопасность и комфорт каждого псковича
18 октября 2026

87-летие отметила бывшая узница концлагерей Евгения Лекомцева из Струг Красных
18 октября 2026

Врач рассказал, кому действительно нужно проверять уровень витамина D

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...