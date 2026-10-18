В Стругах Красных поздравили с 87-летием бывшую несовершеннолетнюю узницу концлагерей

87-летие отметила бывшая узница концлагерей Евгения Лекомцева из Струг Красных

17:33, 18 октября 2026, ПАИ

Жительница Струг Красных Евгения Фёдоровна Лекомцева, бывшая несовершеннолетняя узница концлагерей, отметила свой 87-й день рождения сегодня, 18 октября, пишет газета «Струги».



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»





«Большая непростая жизнь у этой скромной женщины. Много чего ей пришлось пережить, но она не озлобилась, осталась доброй и душевной. С радостью принимала гостей», – подчеркнули в газете.

Поздравить именинницу приехала заместитель главы администрации округа Наталья Стрижак. Она вручила Евгении Фёдоровне поздравительную телеграмму президента России Владимира Путина, цветы и подарки от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы округа Александра Волкова. Также её поздравили председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева и председатель первичной ветеранской организации работников почты и связи Галина Спиридонова.

Евгения Лекомцева родилась в деревне Ольгино, затем семья переехала в Струги Красные. Отец работал на железной дороге, мать была домохозяйкой: в семье росло семеро детей. Старший брат после Рязанского военного училища ушёл на фронт и прошёл всю войну.

«Отца, маму и детей младших фашисты угнали в Германию. Они попали в город Гамбург. Всех, кто мог работать, сразу угнали, а маленьких детей, в числе которых была и наша героиня, отправили в концлагерь», – отметили в газете.

После освобождения семья вернулась в Струги, где их дом был сожжён. Жили в сарае, затем в землянке.

«Папа очень болел. Он вернулся из Германии больным стариком, хотя ему не было и 50 лет. Кушать тоже было нечего. Но мы успели спрятать швейную машинку перед отъездом в Германию. В итоге папа и моя сестра поехали в Эстонию, чтобы её там продать. Но отец был совсем плох, он там и умер. Сестру приютила санитарочка. Потом за ней ездила старшая сестра. Вот так и жили. Бедно и голодно», – вспоминала Евгения Лекомцева.

Евгения Фёдоровна окончила 10 классов, работала на фабрике, затем 30 лет — телефонисткой на телефонной станции. Она является ветераном труда, имеет награды. Несмотря на солидный возраст, женщина сама справляется с домашним хозяйством, сажает огород, её навещают сын и внук.