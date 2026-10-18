В Великих Луках горожан пригласили на осеннюю уборку

18:46, 18 октября 2026, ПАИ

В Великих Луках проходит осенний месячник по благоустройству, а экологические организации региона продолжают проекты по озеленению и экологическому просвещению. О работе Союза экологов Псковской области и полезных экопривычках рассказал председатель организации Алексей Иванов в интервью телеканалу «Первый Псковский» для программы «Лики Лук», пишет «Великолукская правда. Новости».

Осенний месячник по благоустройству продлится в Великих Луках с 1 октября по 15 ноября 2026 года. К уборке приглашают учреждения, организации и всех неравнодушных горожан.

Союз экологов Псковской области работает с 2017 года. Организация стремится объединять усилия властей, бизнеса и жителей для решения экологических проблем. В марте 2026 года в Общественный совет при региональном Минприроды вошли шесть экологических организаций, в том числе Союз экологов.

Ещё одним шагом к совместной работе стал первый региональный экологический форум, объединивший представителей власти, бизнеса, экологических организаций и активистов. Такой формат позволяет обсуждать проблемы и искать решения с учётом мнения жителей.

Союз экологов также стал победителем областного конкурса с проектом «Лесное поколение». Он направлен на возрождение школьных лесничеств: ребята изучают экологию, выезжают на природу и знакомятся с лесными профессиями.

Другой проект организации — «Зелёная область» — уже помог высадить почти 138 тысяч деревьев.