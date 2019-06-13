В Америке решили переименовать Киев
В Америке решили переименовать Киев. Совет США по географическим названиям изменит написание украинской столицы в международной базе, пишет газета «Известия».
Написание заменят с «Kiev» на «Kyiv». Изменения будут внесены 17 июня.
«Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины в международной базе. Соответствующие изменения в официальной базе совета по географическим названиям будут сделаны 17 июня», — отмечается в сообщении посольства в Facebook.