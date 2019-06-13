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«Мерседес» сгорел в печорском Шумилкино

12 июня в деревне Шумилкино Печорского района сгорел «Мерседес» 1998 года выпуска. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало короткое замыкание в моторном отсеке. Погибших и пострадавших нет.

В это же день в Пскове на улице Алтаева из-за неосторожного обращения с огнем в трехкомнатной квартире произошло возгорание на балконе, была закопчена кухня. Никто не пострадал.

11 июня в Пскове на улице Прибрежной в жилом доме на две квартиры сгорела кровля, строение выгорело изнутри из-за занесения постороннего источника огня.

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