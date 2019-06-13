Геохакатон пройдет в Пскове 14-16 июня

15:37, 13 июня 2019, ПАИ

С 14 по 16 июня в Пскове в детском технопарке «Кванториум» будет проходить первый в Псковской области геохакатон. На соревнования приедут 8 команд из Псковской, Ярославской, Новгородской и Калужской областей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на региональный комитет по образованию.

В рамках соревнований командам будут даны на выбор кейсы по темам «экология», «туризм», «градостроительство и инфраструктура». Выбрав один из них, кванторианцам предстоит придумать нестандартное и полезное использование геоинформационных технологий и реализовать выбранный кейс в виде живого прототипа.

Защищать свои проекты кванторианцы будут 16 июня с 14:30, а награждение победителей пройдёт с 16:00 до 17:00.