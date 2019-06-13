0
17:17
Адреса Ганзейских дней в Пскове: Где и во сколько пройдут самые интересные мероприятия праздника
17:15
Идёт ремонт фасадов 22 домов в центре Пскова
16:46
Лучших медработников Псковской области наградили в честь профессионального праздника
14:42
Заявку Псковской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры одобрил Фонд ЖКХ
13:55
Российский подводный фестиваль пройдёт в Пустошкинском районе
12:39
Девять новых детсадов построят в Псковской области в 2019 году
10:48
Библиотечная конференция «Культура приграничья» начала работу в Пскове
Еще новости
Общество

Геохакатон пройдет в Пскове 14-16 июня

С 14 по 16 июня в Пскове в детском технопарке «Кванториум» будет проходить первый в Псковской области геохакатон. На соревнования приедут 8 команд из Псковской, Ярославской, Новгородской и Калужской областей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на региональный комитет по образованию.

В рамках соревнований командам будут даны на выбор кейсы по темам «экология», «туризм», «градостроительство и инфраструктура». Выбрав один из них, кванторианцам предстоит придумать нестандартное и полезное использование геоинформационных технологий и реализовать выбранный кейс в виде живого прототипа.

Защищать свои проекты кванторианцы будут 16 июня с 14:30, а награждение победителей пройдёт с 16:00 до 17:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Идёт ремонт фасадов 22 домов в центре Пскова
13 июня 2019
Идёт ремонт фасадов 22 домов в центре Пскова
Лучших медработников Псковской области наградили в честь профессионального праздника
13 июня 2019
Лучших медработников Псковской области наградили в честь профессионального праздника
Заявку Псковской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры одобрил Фонд ЖКХ
13 июня 2019
Заявку Псковской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры одобрил Фонд ЖКХ
Российский подводный фестиваль пройдёт в Пустошкинском районе
13 июня 2019
Российский подводный фестиваль пройдёт в Пустошкинском районе
Девять новых детсадов построят в Псковской области в 2019 году
13 июня 2019
Девять новых детсадов построят в Псковской области в 2019 году
Библиотечная конференция «Культура приграничья» начала работу в Пскове
13 июня 2019
Библиотечная конференция «Культура приграничья» начала работу в Пскове
Результаты исследования по оценке потребностей в доступности для маломобильных групп представят в Пскове
13 июня 2019
Результаты исследования по оценке потребностей в доступности для маломобильных групп представят в Пскове
Из-за жары Белоруссия ввела запрет на посещение лесов в 47 районах
12 июня 2019
Из-за жары Белоруссия ввела запрет на посещение лесов в 47 районах

Идет загрузка...