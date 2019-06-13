Региональный детский форум пройдет в Псковской области осенью

20:31, 13 июня 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал предложение уполномоченного по правам ребенка в регионе Наталии Соколовой о проведении областного детского форума в ходе рабочей встречи 13 июня. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, форум запланировано провести на осенних каникулах.

Михаил Ведерников подчеркнул, что этот форум должен стать такой площадкой, которая была бы интересна в первую очередь детям, и посоветовал включить их в состав оргкомитета.

Кроме этого, Наталия Соколова отметила, что активные дети выступили с инициативой создания Общественного детского совета в Псковской области. Как пояснила детский омбудсмен, это поможет включить ребят в поиск и принятие решений в сфере защиты прав ребенка.

Также Михаил Ведерников и Наталия Соколова обсудили вопрос летнего оздоровительного отдыха детей. В настоящее время проходит мониторинг состояния летних лагерей, а также изыскиваются возможности для возобновления работы закрывшихся объектов, в частности спортивного лагеря «Нептун» и ведомственного лагеря «Энергия». Губернатор взял проблему на контроль и пообещал поручить проработать этот вопрос с социально ответственным бизнесом.

Была затронута и тема безопасности детей на дорогах и в школьных автобусах. Михаил Ведерников сообщил, что уже поручил комитету по транспорту и дорожному хозяйству оборудовать все пешеходные переходы по современным технологиям. Также он попросил детского омбудсмена подключиться к этой работе и предоставить перечень объектов вблизи школ и детских садов, которые необходимо сделать в первую очередь. Было озвучено, что по школьному транспорту вопрос будет решаться комплексно в рамках стратегии развития Псковпассажиравтотранса, которую областные власти проработают совместно с Институтом развития транспорта города Москвы.

Стороны обсудили необходимость создания детской поликлиники для жителей дальнего Завеличья, открытия кризисного центра с круглосуточным телефоном доверия и вопросы обеспечения жильем детей-сирот.

Наталия Соколова поблагодарила Михаила Ведерникова за внимание и поддержку детей и семей с детьми, а также сообщила, что 2018 год был стартовым для региональной программы «Десятилетие детства», на основе которой и строилась вся работа уполномоченного в прошлом году.