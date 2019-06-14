Более 200 тысяч рублей долга оплатил пскович, чтобы вернуть арестованный автомобиль

14:10, 14 июня 2019, ПАИ

В Псковском районе местный житель оплатил более 200 тысяч рублей долга, чтобы вернуть арестованный автомобиль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В соответствии с решением суда мужчина должен был возместить своему родственнику стоимость наследственного имущества — автомобиля — в размере 211 тысяч 517 рублей. Однако пскович не погасил свой долг. В этой связи судебный пристав-исполнитель принял меры принудительного взыскания: подверг описи и аресту автомобиль Renault должника.

Арест автомобиля побудил мужчину выплатить долг своему родственнику. В итоге пскович предоставил судебному приставу квитанцию об оплате долга в полном объеме.