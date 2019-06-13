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Собака помогла поймать подозреваемого в краже в Великих Луках

В Великих Луках безработный, ранее судимый 22-летний местный житель проник в чужой дом и украл оттуда деньги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошёл в доме на Прудхозной набережной. Молодой человек взломал дверь и проник в жилище. Оттуда он похитил около 48 тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия.

Стражи порядка с помощью служебно-розыскной собаки по «горячим следам» установили личность подозреваемого. Полицейские задержали его и изъяли у него часть похищенных денег. В отношении великолучанина возбуждено уголовное дело.

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