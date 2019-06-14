Эскиз пьесы «Свидетельские показания» представят на сцене Псковского театра драмы

12:22, 14 июня 2019, ПАИ

25 июня в 16:00 на Большой сцене Псковского театра драмы в рамках режиссерской лаборатории «Театр про писателей» поставят эскиз спектакля по пьесе Дмитрия Данилова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

«Главный герой пьесы – таинственный писатель Александр Виват», - говорится в аннотации к спектаклю.

Пьеса состоит из реплик мужчин и женщин, которые отвечают на вопросы невидимого следователя. Кроме указания половой принадлежности, автор не сообщает о свидетелях ничего и дает полную свободу режиссеру, артистам и зрителям домыслить характер каждого из свидетельствующих.

Эскиз спектакля готовит Семен Серзин (Санкт-Петербург), руководитель независимого проекта «Невидимый театр». Семён был номинантом театральных премий «Золотая маска» и «Прорыв». Его спектакль «Собачье сердце», поставленный в Набережных Челнах, в 2019 году стал лауреатом Фестиваля театров малых городов России в Камышине. Семён Серзин поставил несколько спектаклей в московском Театре им. Пушкина, работал в петербургском ТЮЗе, Театре комедии, «Приюте комедианта», ярославском Театре им. Ф. Волкова, новосибирском «Глобусе», пермском «Театре-Театре» и многих других театрах России. В фильме Кирилла Серебренникова «Лето» Семен Серзин исполнил роль администратора ленинградского рок-клуба Николая Михайлова.

Заказ и бронирование билетов на сайте театра.

С 22 по 25 июня Псковский академический театр драмы проводит режиссерскую лабораторию «Театр про писателей», приуроченную к юбилеям А. С. Пушкина, И. А. Крылова, А. И. Солженицына. На лаборатории молодые, но известные режиссеры России вместе с актерами псковской труппы покажут эскизы спектаклей по пьесам современных авторов, героями которых стали заметные фигуры из истории русской словесности.

Зрители и экспертный совет лаборатории определят лучшие эскизы, которые затем станут репертуарными спектаклями театра.

В экспертный совет лаборатории вошли театральные критики: Жанна Зарецкая (Санкт-Петербург), Нияз Игламов (Казань), Оксана Кушляева (Санкт-Петербург).