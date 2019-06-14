Пять картин из собрания Псковского музея представлены на выставке в Калининграде

14:02, 14 июня 2019, ПАИ

Пять картин из собрания Псковского музея представлены на выставке «Сокровища музеев России» в Калининграде. Экспозиция будет работать в Калининградском областном музее до 28 июля, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском музее-заповеднике.

Из Псковского музея на выставку отправились пять полотен XIX-XX вв. Это работы Валентина Серова «Портрет В. К. Ксении Александровны» (XIX век), Роберта Фалька «Женский портрет» (начало XX века), Василия Купцова «Портрет текстильщицы» (1920 год), Ивана Творожникова «Продавец образов» (1887 год), Николая Крымова «Осень» (1918 год).

На выставке представлены все жанры живописи: дворянские, мещанские, крестьянские портреты; пейзажи от севера до юга России; городские пейзажи; исторические полотна. Выставка проходит в рамках национального проекта «Культура» при участии патриаршего совета по культуре и проекта «Россия – Моя история», Третьяковской галереи, музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и фонда «Прорыв».