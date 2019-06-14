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Общество

Жильё в Опочке получила сирота после вмешательства прокурора

Сирота получила благоустроенную квартиру по договору найма специализированного жилого помещения в Опочке благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что лицу из числа детей-сирот было отказано в предоставлении жилого помещения в связи с тем, что не имелось сведений об обращении данного лица в возрасте до 23 лет в компетентные органы по вопросу обеспечения её жилым помещением. Однако, как выяснилось, сирота обращалась с данной просьбой устно до исполнения ей 23, но уполномоченные органы не предприняли конкретных действий по реализации ее прав.

В этой связи прокурор Красногородского района обратился в суд о признании за гражданкой права на обеспечение жилым помещением. Требования прокурора удовлетворены. На данный момент нарушения закона устранены, и сироте предоставлена благоустроенная квартира по договору найма специализированного жилого помещения в Опочке.

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