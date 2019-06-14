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Общество

Усиленные наряды ГИБДД будут нести службу на псковских дорогах накануне Ганзы

В преддверии Международных Ганзейских дней Нового времени полиция Псковской области проведёт операцию «Транзит». В течение восьми дней накануне праздника усиленные наряды ГИБДД будут нести службу на дорогах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Маршруты патрулирования будут корректироваться исходя из ежедневного анализа оперативной и дорожной обстановки в области. Особое внимание планируется уделить наиболее аварийным участкам автодорог с повышенным количеством транзитного транспорта.

Полиция направит силы на обеспечение безопасности дорожного движения, профилактику, пресечение и раскрытие преступлений и административных правонарушений.

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