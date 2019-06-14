Общественная палата Псковской области отмечает 10-летие

17:32, 14 июня 2019, ПАИ

Общественная палата Псковской области отмечает 10-летие. Торжества проходят 14 июня в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова нынешних и бывших членов Общественной палаты региона поздравил вице-губернатор Николай Цветков. «Сегодня здесь собрались люди, которые направляют всю свою энергию на развитие региона, решение проблем», - отметил он. Заместитель губернатора подчеркнул, что за 10 лет Общественная палата стала площадкой для конструктивного диалога, в дискуссиях на заседаниях решались важнейшие вопросы региона. «Общественная работа не сулит какой-то выгоды и требует огромной ответственности, за нее берутся люди по зову сердца», - заявил Николай Цветков. Он поблагодарил членов палаты всех созывов за компетентность, профессионализм и пожелал энтузиазма и плодотворной работы.

От имени Псковского областного Собрания выступил вице-спикер Виктор Остренко. Он вспомнил о времени, когда формировался первый созыв Общественной палаты: «Многим это было в диковинку, но на тот период времени назрела необходимость, чтобы гражданская активность была». Виктор Остренко зачитал поздравительный адрес председателя Собрания Александра Котова, в котором отмечалось, что Общественная палата создавалась как структура, которая помогла наладить взаимоотношение между властью и народом. «В Общественной палате представлены достойные люди, уверен, что личный авторитет каждого из вас будет помогать процветанию региона», - сказано в поздравлении.

Член Общественной палаты России Андрей Царев заметил, что 10 лет, с одной стороны, - солидный период, а с другой – детский. «Многое ещё предстоит сделать, - сказал он. - Палата создавалась как консолидирующий орган для взаимодействия власти и людей. Если мы научимся договариваться за столом переговоров, жить станет спокойнее». Он поблагодарил членов палаты за активную позицию.

От Совета Ассоциации муниципальных образований с юбилеем палату поздравил депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин, который подчеркнул, что за минувшие 10 лет члены палаты накопили огромный опыт. «Палата предполагалась изначально как посредник между властью и обществом и продолжает выполнять эту функцию, - подчеркнул Григорий Турчин. - Самое важное этот короткий мостик между властью и обществом координировать, направлять, и вы в полной мере соответствуете этой работе».

Также Общественную палату с юбилеем поздравили представители администрации города и Псковской городской Думы, члены палаты разных созывов получили награды и подарки от администрации Псковской области, Псковского областного Собрания, властей Пскова.