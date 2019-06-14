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Житель Бежаницкого района наказан за кражи

Бежаницкий районный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в кражах. 2 года и 3 месяца лишения свободы и штраф в размере 10 тысяч рублей - таков вердикт судей, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре района. 

Однако приговор условный с испытательным сроком на 2 года. В силу он пока не вступил.

Мужчину признали виновным в краже аудиосистемы и мобильного телефона, сумма ущерба составила 4,2 тысячи рублей, а также в краже еще одного телефона, ущерб был оценен в 5 тысяч рублей. 

В первом случае местный житель незаконно проник в чужое жилище, во втором - вытащил телефон из кармана брюк своего гостя, когда тот еще спал. 

В ведомстве уточнили, что задержанному были предъявлены обвинения по ч.1 ст. 158 УК РФ и п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ.

 

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