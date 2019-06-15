В Сербии стартовали учения «Славянское братство» при участии псковских десантников

09:34, 15 июня 2019, ПАИ

15 июня - первый день международных тактических учений «Славянское братство» в Сербии. В них задействованы представители вооруженных сил трех стран - России, Белоруссии и Сербии. В общей сложности участвуют около 1000 военнослужащих. Россию представляют 200 десантников 76-й десанто-штурмовой дивизии из Пскова.

Накануне прошло торжественное построение воинских контингентов, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны. Состоялся подъем флагов и парад военной техники. Псковичи, кстати, отправились на учения со своими штатными транспортными единицами.

Известно, что будут задействованы военно-транспортные самолеты ИЛ-76МД, около 50 единиц военной техники.

Общая задача - взаимодействие в борьбе с терроризмом.

Первая фаза учений включает в себя отработку координации подразделений и разработку заданий по контртеррористической тактике. В планах также десантирование и учебные стрельбы. Одна из самых ярких часть маневров намечена на 24 июня - на аэродроме Ковин в 50 километрах от Белграда пройдут показательные выступления и выставка оружия.

Учения «Славянское братство» проводятся в пятый раз. В прошлом году их принимала Россия.​