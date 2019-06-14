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В Пензенской области произошла массовая драка на пляже, один человек погиб

В Пензенской области сотрудники правоохранительных органов расследуют дело о массовой драке. Накануне на пляже в деревне Чемодановка мужчины стали приставать к несовершеннолетней девушке, а потом и еще к одной женщине. За них вступились отдыхавшие, споры переросли в драку. Очевидцы пишут в социальных сетях, что в ход пошли не только кулаки, но и ножи с топорами. 

В результате в больницу с травмами были доставлены пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще один из пострадавших скончался, сообщает ТАСС. 

В пресс-службе СУ СК России по Пензенской области рассказали, что уголовное дело переквалифицировано на п. п. «ж, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений») и ч. 3 ст. 30 и п. п. «а, ж, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений»).

В полицию были доставлены 174 человека для установления причастности к драке. Трое из них задержаны. 

 

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