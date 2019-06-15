В Псков вернулись Царские врата XVI века

13:52, 15 июня 2019, ПАИ

В Новгороде завершилась работа выставки «Сбереженный мир. 420 лет церкви Успения Богородицы с. Никулино Тихвинского уезда Новгородской губернии». В числе других экспонатов об истории этого деревянного храма были представлены Царские врата XVI века, которые хранятся в фондах Псковского музея-заповедника.

Работа выставка в здании Присутственных мест в Новгородском кремле.

Как рассказали Псковскому агентству информации в музее, посетителям представили иконы, церковную утварь, документы и фотоматериалы о храме и его интерьерах в начале 20 века.

​

Церковь Успения Богородицы была срублена в 16 веке. Для сохранения ее перевезли на территорию музея народного деревянного творчества

Витославицы». В 2016 году в собрании Эрмитажа были выявлены 7 икон этого храма, а в Псковском музее-заповеднике - Царские врата. Реставраторами Новгородской научной реставрационно-производственной мастерской, Новгородского музея-заповедника и Эрмитажа были проделаны огромные работы по иследованию и реставрации предметов.

Увидеть экспонаты можно было с апреля 2019 года на выставке в Новгороде.