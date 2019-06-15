0
15:44
«О чем пишут женщины»: Писательницы Ольга Шерстобитова и Наталья Косухина поделились секретами мастерства с псковскими читателями
13:52
В Псков вернулись Царские врата XVI века
10:53
С 15 июня по летнему расписанию работает смотровая площадка во Власьевской башне Пскова
18:20
Десять короткометражных фильмов покажут на фестивале «Западные ворота» в Пскове
13:50
«Золотая кладовая»: Псковские бриллианты чистой воды
11:51
Жителей Пскова и Пушкинских Гор приглашают на роли в массовке фильма «Учености плоды»
11:08
Инопланетное пати в Париже: почему новые «Люди в черном» заставят вас стереть себе память
Еще новости
Культура

В Псков вернулись Царские врата XVI века

В Новгороде завершилась работа выставки «Сбереженный мир. 420 лет церкви Успения Богородицы с. Никулино Тихвинского уезда Новгородской губернии». В числе других экспонатов об истории этого деревянного храма были представлены Царские врата XVI века, которые хранятся в фондах Псковского музея-заповедника. 

Работа выставка в здании Присутственных мест в Новгородском кремле. 

Как рассказали Псковскому агентству информации в музее, посетителям представили иконы, церковную утварь, документы и фотоматериалы о храме и его интерьерах в начале 20 века. 

Церковь Успения Богородицы была срублена в 16 веке. Для сохранения ее перевезли на территорию музея народного деревянного творчества

Витославицы». В 2016 году в собрании Эрмитажа были выявлены 7 икон этого храма, а в Псковском музее-заповеднике - Царские врата. Реставраторами Новгородской научной реставрационно-производственной мастерской, Новгородского музея-заповедника и Эрмитажа были проделаны огромные работы по иследованию и реставрации предметов. 

Увидеть экспонаты можно было с апреля 2019 года на выставке в Новгороде.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псков вернулись Царские врата XVI века
15 июня 2019
В Псков вернулись Царские врата XVI века
С 15 июня по летнему расписанию работает смотровая площадка во Власьевской башне Пскова
15 июня 2019
С 15 июня по летнему расписанию работает смотровая площадка во Власьевской башне Пскова
Десять короткометражных фильмов покажут на фестивале «Западные ворота» в Пскове
14 июня 2019
Десять короткометражных фильмов покажут на фестивале «Западные ворота» в Пскове
Жителей Пскова и Пушкинских Гор приглашают на роли в массовке фильма «Учености плоды»
14 июня 2019
Жителей Пскова и Пушкинских Гор приглашают на роли в массовке фильма «Учености плоды»
Названы победители областного конкурса «Псковская книга-2018»
13 июня 2019
Названы победители областного конкурса «Псковская книга-2018»
Торжественное закрытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры состоялось в Пскове
11 июня 2019
Торжественное закрытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры состоялось в Пскове
«Любимцев публики» покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове
10 июня 2019
«Любимцев публики» покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове
Эскиз спектакля «Последняя игра Пушкина» покажут в Псковском драмтеатре 22 июня
10 июня 2019
Эскиз спектакля «Последняя игра Пушкина» покажут в Псковском драмтеатре 22 июня

Идет загрузка...