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Мужчина попытался перелезть через ограду Белого дома

В Вашингтоне при попытке перелезть через ограду Белого дома задержан мужчина. Задержание провели сотрудники секретной службы США, сообщает Интерфакс.

Произошло все 15 июня недалеко от министерства финансов Соединенных Штатов Америки, его здание расположено неподалеку от резиденции главы государства.

Официальные источники сообщат о том, что мужчине предъявлено обвинение в оказании сопротивления сотруднику полиции. Личность задержанного установлена, но ее пока не раскрывают журналистам. Не озвучено также и то, что заставило мужчину попытаться перелезть через забор.

 

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