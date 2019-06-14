В Турции в результате ДТП пострадали одиннадцать человек, двое из них - россияне

14:46, 15 июня 2019, ПАИ

15 июня в Турции вблизи курортного города Анталья произошло ДТП с участием легкового автомобиля и туристического автобуса. Травмы различной степени тяжести получили одиннадцать человек, сообщает РИА Новости.

Среди попавших в больницу граждане Узбекистана и России.

Представители МИДа сообщили, что среди пострадавших - двое россиян. Это граждане 1986 и 1991 годов рождения. Они получили незначительные травмы, в основном ушибы и ссадины. Им была оказана первая медицинская помощь. Сейчас оба россиянина уже отпущены из медучреждения и находятся в отеле.

Местные СМИ сообщают, что авария произошла на закругленном участке дороги. Столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля было лобовым.

