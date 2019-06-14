0
12:13
Светофор появится в Пскове на пешеходном переходе, где под колесами мотоцикла погибла девочка
11:21
Порховская полиция проводит проверку по факту стрельбы по аистам в Славковичах
16:02
Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области
13:31
ФОТОФАКТ: В Порховском районе неизвестные расстреляли аистов
12:41
Назван топ-4 опасных трасс Псковской области
14:09
В Псковской области мужчина спас тонувшую девочку
19:45
Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений
Еще новости
Происшествия

В Турции в результате ДТП пострадали одиннадцать человек, двое из них - россияне

15 июня в Турции вблизи курортного города Анталья произошло ДТП с участием легкового автомобиля и туристического автобуса. Травмы различной степени тяжести получили одиннадцать человек, сообщает РИА Новости. 

Среди попавших в больницу граждане Узбекистана и России. 

Представители МИДа сообщили, что среди пострадавших - двое россиян. Это граждане 1986 и 1991 годов рождения. Они получили незначительные травмы, в основном ушибы и ссадины. Им была оказана первая медицинская помощь. Сейчас оба россиянина уже отпущены из медучреждения и находятся в отеле.

Местные СМИ сообщают, что авария произошла на закругленном участке дороги. Столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля было лобовым.
 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Светофор появится в Пскове на пешеходном переходе, где под колесами мотоцикла погибла девочка
14 июня 2019
Светофор появится в Пскове на пешеходном переходе, где под колесами мотоцикла погибла девочка
Порховская полиция проводит проверку по факту стрельбы по аистам в Славковичах
13 июня 2019
Порховская полиция проводит проверку по факту стрельбы по аистам в Славковичах
Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области
11 июня 2019
Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области
ФОТОФАКТ: В Порховском районе неизвестные расстреляли аистов
11 июня 2019
ФОТОФАКТ: В Порховском районе неизвестные расстреляли аистов
Назван топ-4 опасных трасс Псковской области
11 июня 2019
Назван топ-4 опасных трасс Псковской области
В Псковской области мужчина спас тонувшую девочку
10 июня 2019
В Псковской области мужчина спас тонувшую девочку
Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений
05 июня 2019
Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений
Неоднократно уходившего из дома подростка из Опочки снова ищет полиция
05 июня 2019
Неоднократно уходившего из дома подростка из Опочки снова ищет полиция

Идет загрузка...