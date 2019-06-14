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В Петербурге жителя Псковской области подозревают в убийстве собутыльника топором

В Санкт-Петербурге 39-летнего ранее судимого жителя Псковской области подозревают в убийстве собутыльника с помощью топора и ножа. Как сообщает online47.ru, ссылаясь на региональное следственное управление СК РФ, инцидент произошёл 10 июня в садоводстве «Шунгорово-1» в Ломоносовском районе.

Между тремя мужчинами, распивавшими спиртное, случился конфликт. Двое подрались, а затем один ударил другого топором по голове и ножом в шею. От полученных ранений 50-летний мужчина скончался на месте. Убийца уговорил владельца дачи, где произошло преступление, скрыть всё, поэтому они вывезли тело приятеля и выбросили его в придорожную канаву.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» идёт сбор доказательств, проводятся экспертизы. Для псковича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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