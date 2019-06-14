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Молодой человек утонул у моста 50-летия Октября в Пскове

15 июня в Пскове возле моста 50-летия Октября утонул 30-летний молодой человек. Как стало известно Псковскому агентству информации, на берег тело вытащили очевидцы трагедии ещё до приезда спасательных подразделений. Они же передали труп прибывшим на место сотрудникам городской полиции.

Также 15 июня у моста в Великой найдено тело утонувшего ранее 22-летнего молодого человека. Пскович не смог выбраться из воды ещё 12 июня, однако труп удалось найти только спустя три дня.

При этом купание в реке в черте Пскова запрещено. Содержание кишечной палочки в воде у городского пляжа в три раза превышает норму.

 

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