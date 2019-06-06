Купаться в Великой в черте Пскова небезопасно для здоровья

12:38, 06 июня 2019, ПАИ

Купаться в Великой в черте Пскова небезопасно для здоровья. Как сообщил Псковскому агентству информации руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук, содержание кишечной палочки в воде у городского пляжа в три раза превышает норму.

«Проще говоря, вода загрязнена фекалиями», - пояснил Александр Нестерук и добавил, что купаться в реке, разумеется, не стоит.

По его словам, соответствующее предупреждение выслано в адрес Управления городского хозяйства Пскова, и в ближайшее время на городском пляже должны появиться таблички о запрете заходить в воду.