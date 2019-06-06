1
12:38
Купаться в Великой в черте Пскова небезопасно для здоровья
11:15
Командировочные расходы Псковской гордумы сократятся на 500 тысяч рублей
10:45
Концерты, спортивные игры и спектакли ожидают гостей Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
10:35
С сессии «Российская экономика в поисках стимулов роста» началась работа псковской делегации на ПМЭФ
10:18
Пушкинская конференция открылась в Пскове
09:54
В жару псковичи могут рассчитывать на сокращённый рабочий день
23:08
Более 50 ретроавтомобилей выйдут на старт ралли в Минске
Еще новости
Общество

Купаться в Великой в черте Пскова небезопасно для здоровья

Купаться в Великой в черте Пскова небезопасно для здоровья. Как сообщил Псковскому агентству информации руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук, содержание кишечной палочки в воде у городского пляжа в три раза превышает норму.

«Проще говоря, вода загрязнена фекалиями», - пояснил Александр Нестерук и добавил, что купаться в реке, разумеется, не стоит.

По его словам, соответствующее предупреждение выслано в адрес Управления городского хозяйства Пскова, и в ближайшее время на городском пляже должны появиться таблички о запрете заходить в воду.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Купаться в Великой в черте Пскова небезопасно для здоровья
06 июня 2019
Купаться в Великой в черте Пскова небезопасно для здоровья 1
Командировочные расходы Псковской гордумы сократятся на 500 тысяч рублей
06 июня 2019
Командировочные расходы Псковской гордумы сократятся на 500 тысяч рублей
Концерты, спортивные игры и спектакли ожидают гостей Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
06 июня 2019
Концерты, спортивные игры и спектакли ожидают гостей Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
С сессии «Российская экономика в поисках стимулов роста» началась работа псковской делегации на ПМЭФ
06 июня 2019
С сессии «Российская экономика в поисках стимулов роста» началась работа псковской делегации на ПМЭФ
Пушкинская конференция открылась в Пскове
06 июня 2019
Пушкинская конференция открылась в Пскове
В жару псковичи могут рассчитывать на сокращённый рабочий день
06 июня 2019
В жару псковичи могут рассчитывать на сокращённый рабочий день
Более 50 ретроавтомобилей выйдут на старт ралли в Минске
05 июня 2019
Более 50 ретроавтомобилей выйдут на старт ралли в Минске
Заключительную часть фантастической дилогии выпустила псковская писательница
05 июня 2019
Заключительную часть фантастической дилогии выпустила псковская писательница

Идет загрузка...