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Общество

С Днём медицинского работника поздравила врачей Елена Бибикова

Фото с сайта http://defence.council.gov.ru

С Днём медицинского работника поздравила врачей, младший и средний персонал член Совета Федерации от Псковской обласи. Елена Бибикова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

«Современные условия требуют от вас постоянного совершенствования профессиональных знаний и навыков в деле обеспечения доступной и квалифицированной медицинской помощью каждого человека в любом уголке нашего региона. Но насколько бы ни были совершенны технические возможности медицины, важно, когда они в руках преданных делу, внимательных и чутких людей. Ваша искренняя забота, доброта и милосердие лечит порой лучше лекарств, а верность долгу, внимательные и отзывчивые сердца облегчают страдания, позволяют людям вновь обрести физические силы, бодрость и веру в жизнь», - отметила Елена Бибикова.

Она поблагодарила медперсонал за самоотверженность, выдержку и терпение. «Пусть жизнь каждого из вас будет наполнена радостью, добром и счастьем! Успехов вам на пути искреннего и беззаветного служения своему высокому призванию!» - заключила сенатор.

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