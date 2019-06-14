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По 9 лет строгого режима получили новгородцы за сбыт наркотиков в Пскове

Псковский городской суд признал 23-летнего и 27-летнего уроженцев Новгородской области виновными в сбыте наркотиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, один из преступников приговорен к лишению свободы сроком на 9 лет, а другой – к 9 годам 1 месяцу.

В июле 2017 года на территории Псковской области было создано преступное сообщество для продажи наркотических средств. В начале декабря того же года мужчины стали «закладчиками» и в указанный период времени систематически помещали наркотики в места на территории Пскова. Информацию о закладках они сообщали неустановленному куратору, который продавал их в Интернете. Таким способом злоумышленники разместили 13  закладок производного Н-метилэфедрона в значительном размере. Наркотики изъяли сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области в ходе осмотров места происшествия.

Кроме того, один из мужчин хранил дома аналогичное наркотическое средство, его тоже изъяли.

Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

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