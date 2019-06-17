В Псковской области четыре пешехода пострадали в ДТП

12:27, 17 июня 2019, ПАИ

16 июня на 90 километре автомобильной дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье в деревне Спицино Гдовского района 28-летний водитель «Киа Рио» сбил восьмилетнего ребёнка. Как сообщили Псковскому агентству информации в УГИБДД УМВД России по Псковской области, мальчик неожиданно выбежал на дорогу, не убедившись в том, что рядом нет автомобилей.

Водитель успел воврем среагировать, поэтому ребёнок получил незначительные травмы, и помощь врачей ему не понадобилась.

В тот же день в Великих Луках у дома № 50 по набережной Рябики пассажир «Шкоды», собираясь выйти, открыл заднюю левую дверь автомобиля, создав таким образом помеху для проезжающего мимо «Фольксвагена» под управлением 65-летнего водителя. Произошло столкновение, после которого «Шкода» по инерции начала двигаться и сбила 60-летнюю женщину. Пешеход получила травмы.

На проспекте Ленина в Великих Луках 29-летняя водитель «Рено Меган» сбила двух пешеходов: женщину 40 лет и мужчину 43 лет, которые переходили проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеходы попали в больницу.