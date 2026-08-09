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Происшествия

Женщина и семилетний ребёнок пострадали в ДТП в Локнянском районе

Автомобиль Nissan Qashqai, следовавший со стороны Великих Лук в направлении Локни, съехал в кювет возле деревни Башово Локнянского района. Об этом пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.

  • Женщина и семилетний ребёнок пострадали в ДТП в Локнянском районе
    Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
  • Женщина и семилетний ребёнок пострадали в ДТП в Локнянском районе
    Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
  • Женщина и семилетний ребёнок пострадали в ДТП в Локнянском районе
    Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
  • Женщина и семилетний ребёнок пострадали в ДТП в Локнянском районе
    Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
  • Женщина и семилетний ребёнок пострадали в ДТП в Локнянском районе
    Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали женщина и семилетний ребёнок. Пострадавшим оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.

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