Женщина и семилетний ребёнок пострадали в ДТП в Локнянском районе

18:27, 09 августа 2026, ПАИ

Автомобиль Nissan Qashqai, следовавший со стороны Великих Лук в направлении Локни, съехал в кювет возле деревни Башово Локнянского района. Об этом пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ









В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали женщина и семилетний ребёнок. Пострадавшим оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.