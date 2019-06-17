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Мужчину спасали от огня на заправке под Петербургом

Под Санкт-Петербургом 17 июня у автозаправки на Колтушском шоссе,303 оказывали помощь 61-летнему мужчине, сообщает «Фонтанка».

Гражданин пришел пешком. На это указывают записи с камер наблюдения. Купил на заправке сигареты и зажигалку, после чего вышел к колонкам с бензином. Именно здесь и произошло ЧП.

На человеке загорелись одежда и волосы. Помогать сбивать пламя бросились клиенты и персонал заправки. После этого пострадавший был доставлен на машине скорой помощи в Всеволожскую центральную районную больницу. На данный момент гражданин находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

В пресс-службе компании «Несте Санкт-Петербург» отметили, что мужчина при покупке зажигалки и сигарет не вызвал у персонала каких-либо подозрений. В городской полиции отметили, что на данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и проводят проверку по данному факту.

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