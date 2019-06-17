В центре Пскова закроют доступ к опасным и аварийным зданиям

15:40, 17 июня 2019, ПАИ

В центре Пскова будет закрыт доступ к зданиям, представляющим опасность и имеющим признаки аварийности. Об этом было объявлено на антинаркотической комиссии в администрации Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Также по итогам рассмотрения на комиссии были даны рекомендации в адрес городских служб и собственников по приведению территорий в центре Пскова в состояние, которое отвечает требованиям безопасности.

В ходе заседания представители городской власти, полиции и Росгвардии заслушали доклады ответственных лиц о дополнительных мерах по предупреждению террористических проявлений и экстремизма на территории Пскова в период подготовки и проведения XXXIX Международных Ганзейских Дней. Кроме того, они обсудили состояние антитеррористической защищенности мест летнего отдыха детей в Пскове.