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Общество

В центре Пскова закроют доступ к опасным и аварийным зданиям

В центре Пскова будет закрыт доступ к зданиям, представляющим опасность и имеющим признаки аварийности. Об этом было объявлено на антинаркотической комиссии в администрации Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Также по итогам рассмотрения на комиссии были даны рекомендации в адрес городских служб и собственников по приведению территорий в центре Пскова в состояние, которое отвечает требованиям безопасности.

В ходе заседания представители городской власти, полиции и Росгвардии заслушали доклады ответственных лиц о дополнительных мерах по предупреждению террористических проявлений и экстремизма на территории Пскова в период подготовки и проведения XXXIX Международных Ганзейских Дней. Кроме того, они обсудили состояние антитеррористической защищенности мест летнего отдыха детей в Пскове.

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