Комитет по здравоохранению прокомментировал задержку Скорой помощи в Новом Изборске

17:15, 17 июня 2019, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко прокомментировала задержку Скорой помощи на вызов в деревне Новый Изборск Печорского района.

Пользовательница сайта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова попросила пояснить, почему на вызов к 44-летнему мужчине медики добирались три часа.

«24 мая умер мужчина 44 лет в Новом Изборске. Скорую вызвали в 19:33, нам ответили, что у них одна машина и сейчас они на вызове. Через 1,5 часа соседи перезвонили. Ответ тот же. Позднее позвонила я. Ответ тот же. Далее ещё были звонки. Но увы скорая прибыла только в 22:30. На весь район одна машина. Как такое может быть? Почему другие районы получают машины? В чем мы провинились? В чем провинились работники скорой?» - удивляется автор обращения.

Марина Гаращенко в ответ сообщила, что Печорская районная больница не испытывает потребности в автомобилях скорой медицинской помощи. В дополнение к имеющимся автомобилям в феврале в больницу поступили ещё две кареты скорой помощи.

«Основной проблемой в настоящее время является дефицит медицинских кадров, как в Печорском районе, так и в целом по области. В связи с недостаточным количеством фельдшеров скорой медицинской помощи в районной больнице в ближайшее время планируется организовать оказание данного вида помощи жителям района силами Псковской станции скорой медицинской помощи», - добавила председатель комитета.