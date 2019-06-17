Генпрокуратура нашла 50 ошибок при формировании списка школьных учебников

17:46, 17 июня 2019, ПАИ

Генпрокуратура России не одобрила перечень школьных учебников. При формировании нового списка учебной литературы для школ надзорное ведомство нашло 50 фактических и технических ошибок в работе экспертов министерства просвещения, сообщает РБК.

Из перечня было исключено большое количество учебников издательств «Астрель», «Вентана-Граф» и «Дрофа». Но в итоговом списке ведомства присутствуют учебники всех издательств, поскольку Минпросвещения вернуло несколько книг, которые ранее были вычеркнуты из списка.

Эксперты заметили перекос в сторону одного из издательств. В частности, на долю издательской группы «Просвещение» за 2017-2018 годы пришлось порядка 70-72% рынка. По мнению экспертов, увеличение степени монополизации рынка в 80-85% стало возможным благодаря принятию нового федерального перечня учебников в 80-85%. Заместитель генпрокурора предложил министерству исправить приказ от 2018 года, по которому сформировали последний перечень, и проинформировать Генеральную прокуратуру РФ, в том числе и о выполнении предупреждения ФАС.

Новый федеральный перечень учебников утвердил министр просвещения в декабре прошлого года. Российская академия образования провела экспертизу, после которой из перечня исключили учебники с фактическими ошибками и устаревшими данными. Однако в апреле на сокращение перечня учебников пожаловались, и федеральная антимонопольная служба потребовала все исключенные книги вернуть обратно в список учебников, рекомендованных школам.