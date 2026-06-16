«Есть ключик к победе»: великолукский боксёр Шехов поделился планами на бой с абсолютным чемпионом Иноуэ

18:19, 16 июня 2026, ПАИ

Великолукский боксёр Мухаммад Шехов подтвердил, что его команда нацелена на поединок с абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наоей Иноуэ. Об этом он рассказал в эфире программы «Лики Лук» на телеканале «Первый Псковский».

Недавно Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) обновила рейтинг, в котором Мухаммад Шехов занял первую строчку.

«Меня поставили на первое место в рейтинге. Иноуэ – суперчемпион. И он должен, он обязан защитить пояс WBA. Либо отдать его мне. Ждём от его команды дальнейших действий. Какое решение они примут – защищать пояс или отдавать его мне – это вопрос времени, скоро всё станет ясно», – поделился великолучанин.

Российский боксёр заверил, что подготовка к потенциальной встрече ведётся уже давно.

«Знаете, все мы люди, у всех есть какие-то недостатки. Мы не можем быть уникальными во всём. У него тоже есть минусы. Мы это знаем, есть у нас ключик к победе», – отметил Мухаммад Шехов.

Он добавил, что Наоя Иноуэ – мощный соперник. При этом у великолукского боксёра есть желание выйти против него на ринг. Спортсмен признался, что именно такой оппонент нужен ему для проверки собственного уровня и прогресса в карьере.

«Хочется себя проверить с таким мощным соперником, понять, чего я добился в боксе, какие навыки я прокачал – скорость, силу, выносливость», – заявил Мухаммад Шехов.

Ранее уроженец Великих Лук Шехов заявлял о желании встретиться с Иноуэ. Напомним, 30 мая россиянин единогласным решением судей победил венесуэльца Эрни Бетанкура и стал официальным претендентом на пояс WBA.

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