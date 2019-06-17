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Общество

Жительница Порховского района осуждена к 8 месяцам исправительных работ за «липовую» медсправку

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32–летней уроженки Порховского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, приговором мирового судьи судебного участка №27 города Пскова женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.327 ч.3, 327 ч.3 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Установлено, чтобудучи официально трудоустроенной у индивидуального предпринимателя в Пскове, в должности швеи, женщина без уважительной причины в октябре 2018 года совершила прогул. Опасаясь быть уволенной с работы, подсудимая приобрела у неустановленного лица листок нетрудоспособности, якобы выданный от имени терапевта Псковской областной клинической больницы, содержащий заведомо ложные сведения о том, что в период прогула (в октябре 2018 года) она находилась на лечении в данном медицинском учреждении и была нетрудоспособна. Далее данный листок нетрудоспособности женщина предъявила по месту работы в качестве официального документа, подтверждающего ее временное освобождение от работы.

Аналогичное преступление злоумышленница совершила повторно через несколько месяцев, в 2019 году.

Мировым судьей судебного участка №27 города Пскова в отношении подсудимой вынесен обвинительный приговор и с учетом позиции государственного обвинителя ей назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка в доход государства 5%.

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