За хищение носков, трусов и скраба из магазина в Пскове рецидивист отправится в колонию строгого режима

21:03, 17 июня 2019, ПАИ

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33–летнего жителя города Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.158.1 УК РФ (мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 КоАП РФ).

Установлено, что подсудимый ранее был подвергнут административному наказанию по той же статье, то есть за мелкое хищение чужого имущества стоимостью более 1 тысячи рублей, но не более 2,5 тысяч рублей. Несмотря на указанное обстоятельство, в середине марта 2019 года злоумышленник совершил хищение товарно-материальных ценностей (мужских трусов, несколько пар носков, скраб для лица, всего имущества на общую сумму 354 рубля 60 коп.) из торгового зала магазина «Улыбка Радуги» на улице Я. Фабрициуса, дом 5б.

По итогам рассмотрения дела суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия ряда смягчающих и отягчающего обстоятельства (рецидив преступлений), назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.