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Статус предпенсионера через ПФР подтвердили 66 псковичей и жителей Псковского района

Начиная с 2019 года, Пенсионный фонд России запустил новый сервис информирования, через который предоставляются сведения о россиянах, достигших предпенсионного возраста. Данные используются органами власти, ведомствами и работодателями для предоставления гражданам соответствующих льгот. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОПФР по Псковской области.

В этом году органами ПФР подтвержден статус предпенсионера более 2 тысяч человек.  При этом 66 жителей города Пскова и Псковского района получили сведения об отнесении их к категории предпенсионеров, лично обратившись в клиентскую службу Управления, хотя делать это необязательно. Такая информация предоставляется теперь по запросу ведомств, в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия, через личный кабинет на сайте ПФР, а также через МФЦ.

Благодаря сведениям ПФР, гражданину не нужно самостоятельно получать документ, подтверждающий статус предпенсионера. Достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, где уже будет вся необходимая информация. Данные передаются в электронной форме по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) или в рамках электронного взаимодействия с работодателями.

Напомним, льготный период для предпенсионеров наступает за пять лет до нового пенсионного возраста. В текущем году предпенсионерами считаются женщины, рожденные с 1964 по 1968 годы, и мужчины, рожденные с 1959 по 1963 годы. Для них сохранены льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии трудовой занятости.

Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру пособия по безработице граждане могут получить за пять лет до наступления нового пенсионного возраста с учетом переходных положений.

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении пенсии учитываются одновременно достижение определенного возраста и выработка спецстажа.

Это, прежде всего, относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др., дающим право досрочного выхода на пенсию.

Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не меняется, предпенсионные льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией и гарантиями по занятости, за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены. Например, многодетные мамы с пятью детьми могут рассчитывать на льготы, начиная с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).

 

 

 

 

 

 

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